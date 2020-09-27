المذيع البريطاني ديفيد أتينبارا يهدي حفرية سن سمكة قرش للأمير البريطاني جورج

ذكر قصر "كنسينجتون"، اليوم الأحد، أن المذيع البريطاني المخضرم في مجال الحياة البرية وناشط المناخ، ديفيد اتينبارا، قدم للأمير البريطاني، جورج حفرية سن قرش في عرض ملكي لفيلمه الجديد.

ونشر القصر صورا فوتوغرافية للمذيع، 94 عاما، في عرض خاص لفيلمه "حياة على كوكبنا" المقرر أن يعرض في دور السينما الأسبوع المقبل.

وحضر الأمير ويليام وزوجته، كيت، دوقة كمبريدج وأطفالهما، الأمير جورج، 7 أعوام، والأميرة تشارلوت، 5 أعوام، والأمير لويس، عامان، العرض في القصر.

وذكر القصر: "عندما اجتمعوا، قدم السير ديفيد اتينبارا للأمير جورج حفرية سن من قرش عملاق".

وكان المذيع قد ذكر على موقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي إنه يريد أن يساعد "عالما يعاني من مشكلات". وجذب 4.2 مليون مشاركة بحلول اليوم الأحد.