سموم الإسكندرية يحذر من تناول نبات «السياكس»: يسبب الفشل الكلوي

وجه مركز السموم، التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين، بشأن نبات السيكاس وأنه يصيب الإنسان بالفشل الكبدى لاحتوائه على مادة مسرطنة.

وذكر المركز، في بيان له، السبت، بخصوص سمية نخلة سيكاس، أن جميع أجزاء نبات سيكاس سامة وخصوصاً البذور كونها تحتوى على أعلى مستوى من مادة السيكاسين السامة، والذي يسبب تهيج الجهاز الهضمى.

وأوضح المركز، أنه حال تناول جرعات عالية من النبات يصيب الإنسان بالفشل الكبدى، بالإضافة إلى أن مادة السيكاسين تحتوى على مادة مسرطنة، وفقا لما كشفته أبحاث علمية عالمية حديثة في هذا الشأن.