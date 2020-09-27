مصادر تربوية كويتية: إنهاء خدمات 1961 معلما ومعلمة غير كويتيين يوليو المقبل

كشفت مصادر تربوية كويتية، عن اعتزام وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات 1961 معلما ومعلمة غير كويتيين في شهر يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر -في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن المعلمين والمعلمات الذين سيتم إنهاء خدماتهم العام المقبل، يعملون في 5 تخصصات، هي التربية الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، والفلسفة، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام بوزارة التربية الكويتية، بدأ في حصر أعداد العاملين في جميع التخصصات، بناء على توجيهات الجهات المعنية.

وأكدت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية موافاته ببيان تفصيلي بعدد الموظفين غير الكويتيين من حملة تخصصات الشريعة الإسلامية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، والفلسفة موضحا به الاسم، الرقم المدني، المسمى الوظيفي، اسم المؤهل، والعدد الإجمالي لكل تخصص على حدة، على أن يكون لكل تخصص بيان تفصيلي منفصل، ليتسنى له إجراء الدراسة اللازمة؛ للوصول للتطبيق الأمثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بقواعد وإجراءات (تكويت) الوظائف الحكومية.