رئيس لجنة مكافحة كورونا: يوجد 17 عرضا مختلفا للفيروس وبلاش «البوس والأحضان»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك 17 عرضًا مختلفًا لعدوى وظهور فيروس كورونا، موضحا أن بعض الأعراض تمثل خطورة مثل ضيق التنفس وكتمة الصدر، وأقل منها مثل الإسهال والغثيان وكلها تقتضي التوجه للطبيب واجراء المساحات.

وعلق حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج، «المصري أفندي»، مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة «القاهرة والناس»، على المعلومات المتداولة باعتبار حكة الجلد عرضا للإصابة بكورونا، قائلا: «ظهور الحك الجلدي عند أي مواطن لا يعني إصابته بالفيروس».

وحث على استمرار اجراءات الوقاية خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء، متابعًا: «بلاش البوس والاحضان ونرجو استمرار اجراءات الوقاية وفصل الشتاء من الفصول اللي بتنشط فيها الفيروسات وكلنا حذر فى الفترة القادمة وخصوصا أن أعراض الانفلونزا هي اعراض كورونا وان كان علاجهما مختلف تماما».