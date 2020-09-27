 شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط تستدعي الرئيس السابق - بوابة الشروق
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شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط تستدعي الرئيس السابق

محمد ولد عبد العزيز - رئيس موريتانيا السابق
محمد ولد عبد العزيز - رئيس موريتانيا السابق
أ ش أ
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 9:10 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 9:10 م
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء الأحد، في نواكشوط الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز.

وذكرت صحيفة مراسلون الالكترونية الموريتانية، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصل مبنى الإدارة العامة للأمن للرد لمواجهة مشمولين في ملف الفساد.

وأضاف المصدر أن على رأس لائحة الذين سيقابلهم الرئيس السابق رئيس وزرائه المهندس يحيي ولد حدمين الذي ذكر في التحقيق أن الرئيس السابق اعطاه التعليمات بابرام الصفقات التي هي خارجة عن القانون.

وكانت الشرطة قد جمدت قبل ايام حسابات الرئيس السابق وممتلكات وآليات مملوكة لعائلته وبعض مقربيه وذلك ضمن التحقيقات الجارية في شبه فساد خلال فترة حكمه.

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