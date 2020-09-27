نائب محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية يوم السياحة العالمي

شارك أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، في فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي "عيشها سياحة"، والذي يقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على قصر ثقافة الأنفوشي.

حضر الاحتفالية محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للجميع، لافتا إلى أن الإسكندرية مدينة متفردة على المستوي العالمي والدولي، وبها العديد من المقومات السياحية القوية إذ تضم جميع أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية والدينية والعديد من المعالم والمتاحف المتنوعة.

وأكد أن جميع قيادات المحافظة حريصة على وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية.