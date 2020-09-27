 إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو تزامنا مع فرض قيود عزل جديدة - بوابة الشروق
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إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو تزامنا مع فرض قيود عزل جديدة

رويترز
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 6:35 ص

تظاهر محتجون عند مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، مطالبين باستقالته على خلفية تعامله مع أزمة كورونا.

وسارت صفوف طويلة من السيارات على طول الطريق السريعة الرئيسية المودية إلى القدس في قافلة احتجاجية، ووقفت مجموعات على الجسور وفي مفترقات الطرق داخل مدن أخرى.

وتأتي الاحتجاجات بعد يوم من تشديد الحكومة إجراءات العزل العام لمواجهة "كوفيد-19"، وفشل البرلمان في تمرير تشريع يمنع الاحتجاج خارج نطاق كيلومتر واحد عن منازلهم.

ولم تصدر إحصائية رسمية لعدد المتظاهرين، لكن قناة "إن 12" الإخبارية الإسرائيلية قالت إن الآلاف شاركوا فيها.

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