ماكرون: القوى اللبنانية أخلت بالتزاماتها وما تعهدت به

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وقفت منذ الساعات الأولى إلى جانب لبنان وعبرت عن اهتمامها، بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن القوى اللبنانية أخلت بالتزاماتها ولم يلتزموا بما تعهدوا عليه.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي حول الأوضاع اللبنانية، أن «الصداقة تم استغلالها وأسرها من قبل القادة السياسيين الذين استخدموا الفساد والإرهاب وهو أمر واضح تمامًا»، مشيرًا إلى أهمية تحديد وإعلان أسماء هؤلاء.

وطالب بشرح استقالة الحكومة وذلك بعد أن اتخذت القوى اللبنانية على عاتقها تشكيل حكومة خلال أسبوعين وإجراء الإصلاحات على أساس خارطة طريق.

وتابع: «لقد أضاعوا شهرًا من الوقت، ولم يستطيعوا الحصول على المساعدة الدولية أو جعل الوضع مستقرًا»، مؤكدًا أن فرنسا تسعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة البنانية الراهنة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، أمس السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.