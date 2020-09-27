محافظ قنا يناقش تنفيذ آلية مواجهة السيول

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لمناقشة آلية تنفيذ سيناريو مواجهة السيول، ومناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة أخطار السيول، وكيفية اتخاذ كافة التدابير اللازمة مبكرًا للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك بحضور كلًا من حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي السكرتير العام، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ومسئولي الحماية المدنية والمرور والنجدة، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وقال الداودي إن المحافظة ستقوم بتنفيذ سيناريو مواجهة السيول بأحد الأماكن المتوقع حدوث سيول بها، بالتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وكافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن تنفيذ السيناريو بمثابة تدريب عملي على مواجهة الأزمات وللوقوف على مدى جاهزية المعدات والإمكانيات بمختلف القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية؛ لمجابهة أي طوارئ.

وناقش استعدادات الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والكوارث الناتجة عن سوء الأحوال الجوية خلال موسم الشتاء، حيث كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري للمرور، على مخرات السيول على مستوى المحافظة، والوقوف على مدى جاهزيتها، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق بها، ومراجعة المواسير والممرات التي تمر أسفل الطريق؛ لمواجهة أي انحدارات للمياه حال وقوع أمطار شديدة أو سيول لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي بشكل آمن.

وكلف مسئولي الصحة بعمل الاستعدادات الكاملة بالمستشفيات لاستقبال أي حالات وتقديم العلاج اللازم لها، وتوفير الأدوية والأمصال وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية، كما أعطي تعليماته لمسئولي التضامن الاجتماعي بمراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة المعسكرات الإيوائية ونقاط الإغاثة وتجهيز كميات كبيرة من البطاطين والأسرّة والأدوية، تحسبًا لحدوث أي طارئ لتوزيعها على الفور في حالة الضرورة، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار محافظ قنا، إلى تفعيل غرفة عمليات إدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بشبكة اتصال دائم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأجهزة المعنية، تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا؛ لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث أي طوارئ ناتجة عن سوء حالة الطقس طوال موسم الشتاء.