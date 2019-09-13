أوربان: المجر ستزيد أجور العاملين بالقطاع العام السنة المقبلة

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الأحد، في مقابلة مع قناة "تي في2" المحلية إن المجر ستزيد الأجور العام المقبل لأولئك المشاركين في مشروعات الأشغال العامة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال أوربان إن تركيز الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا ينصب على الحفاظ على الوظائف عبر تشجيع الاستثمارات الجديدة وتقديم تخفيضات ضريبية.

وقال أوربان في المقابلة التليفزيونية إن الحكومة يجب أيضا أن توفر الفرصة عبر برنامجها للأشغال العامة، حيث أن الأجور "بعيدة عن المستويات المأمولة".

وتعمل برامج الأشغال العامة في المجر كدعامة رئيسية للحد من البطالة.

وبخلاف ذلك، يفقد البالغون في سن العمل غير المعينين، أهليتهم في الحصول على مساعدات حكومية ما لم ينضموا لبرنامج الأشغال العامة.