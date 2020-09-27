وفاة الممثلة اليابانية تاكيوتشي في منزلها والاشتباه بانتحارها

توفيت الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي، فيما يبدو أنه حادث انتحار في منزلها في طوكيو، حسبما أفادت مصادر مطلعة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن المصادر القول إنه تم نقل تاكيوتشي، 40 عاما، إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حيث تأكدت وفاتها. ولم يتم العثور على مذكرة انتحار.

حصلت تاكيوتشي على عدد من الجوائز السينمائية في اليابان، من بينها جائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام عن الأداء المتميز كممثلة. وكانت من بين الفائزين لمدة ثلاثة أعوام متتالية من عام 2004، وفقا لموقعها الرسمي على الإنترنت.

يشار إلى أن الحادث يأتي بعد أقل من أسبوعين من العثور على الممثلة اليابانية ساي أشينا، 36 عاما، وقد فارقت الحياة أيضا في منزلها في 14 سبتمبر الجاري، وذكرت كيودو في ذلك الوقت أن مصادر التحقيق اشتبهت في أن الانتحار هو سبب الوفاة.