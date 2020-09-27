المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الأمن الغذائي من أبرز التحديات الرئيسية

قال الدكتور ابراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن قضية الأمن الغذائي من أبرز التحديات الرئيسية في الوطن العربي.



وأكد الدخيري - في كلمته عند الاحتفال بيوم الزراعة العربي للعام 2020 الذي عُقد عن بعد من مقر المنظمة بالخرطوم- أهمية التنمية المستدامة في الريف في الوطن العربي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي، وإتاحة فرص التشغيل لخفض الفقر وتحسين معدلات الأمن الغذائي.



وأشار إلى أن أزمة كورونا، طالت آثارها السلبية كافة القطاعات، ومنها قطاع الأمن الغذائي الذي يشكل أهمية كبرى، ومحورا رئيسيا في عمل المنظمة في المنطقة العربية.



واعتبر الدخيري أن قضية الأمن الغذائي من أبرز التحديات في الوطن العربي، مشيرا إلى أن المجتمعات الريفية العربية تختص بالزراعة، إلا أنها تُعاني من تدنٍ كبير في الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة الفقر، وتفشي البطالة، وتردي الأوضاع التعليمية والصحية، وضعف الخدمات الداعمة للتنمية الريفية المتكاملة.



وأكد اهتمام المنظمة بالريف وتطوير قدرات الأنشطة الريفية الزراعية وغير الزراعية، في إطار استراتيجية المنظمة للتنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2020 و 2030.



وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الاستقرار في المجتمعات الريفية، واستدامة الموارد الزراعية العربية، والاهتمام بالأنشطة الاقتصادية الريفية المولدة للدخل في الدول العربية، وتنفيذ الأنشطة التي تعمل على تمكين المرأة الريفية، وتعزيز مشاركة الشباب في التنمية بما يتيح ترسيخ الاستقرار الاجتماعي في الريف العربي.