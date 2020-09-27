أمين عام أوبك: قطعنا خطوات كبيرة في استعادة توازن سوق النفط

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم أنه من خلال العمل المشترك والتعاون بين منتجي النفط الخام تم قطع خطوات كبيرة في استعادة توازن السوق من خلال مجموعة من الجهود التي تم تنفيذها وفقًا للظروف الوطنية لكل دولة.



وقال باركيندو فى كلمة له اليوم الاحد - في جلسة أمن الطاقة واستقرار الأسواق في الاجتماع الوزاري للطاقة لمجموعة العشرين عبر الفيديو كونفرنس- أن هذه التدابير التي يقودها منتجو أوبك + تضمنت تعديلات الإنتاج الطوعية وتوفير مساحة التخزين وبرامج التحفيز في اقتصادات مجموعة العشرين والتي يبلغ مجموعها أكثر من 20 تريليون دولار.



وذكر باركيندو أن الدول المنتجة فى أوبك وخارجها قدموا من خلال "إعلان التعاون ''خارطة طريق لمدة عامين لعملهم لاستعادة توازن السوق والتي بدأت بتخفيض قدره 9.7 مليون برميل يوميًا اعتبارا من اول مايو الماضي واستمرار تعديلات الإنتاج الخاصة بهم حتى أبريل 2022.



وأشار باكيندو إلى أن أحدث التوقعات تشير إلى انكماش الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بمقدار 9.5 مليون برميل يوميا بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج السوائل من خارج أوبك بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا .



وبالنسبة للعام المقبل 2021 توقع باركيندو أن تسجل المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى قليلاً من متوسط آخر خمس سنوات في الربع الأول من العام المقبل ثم تنخفض إلى ما دون متوسط خمس سنوات خلال الفترة المتبقية من عام 2021.