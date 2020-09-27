نائب عراقي: وزارة التربية قررت اعتماد الدوام الجزئي للدراسة هذا العام

صرح نائب في البرلمان العراقي، بأن وزارة التربية أكملت خطتها للعام الدراسي الجديد على أن يكون الدوام جزئيا بمعدل يومين في الأسبوع.

وقال النائب طعمة اللهيبي مقرر لجنة التربية النيابية في البرلمان العراقي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأحد: "لقد أكملت وزارة التربية خطتها للعام الدراسي المقبل على أن يكون الدوام جزئيا في ظل استمرار جائحة كورونا".

وأضاف: "تم الاتفاق على أن يكون لكل مرحلة يومان في الأسبوع للدراسة، كما سيتم إلغاء عطلة يوم السبت في المدارس، مع تقليص المواد الدراسية".

وقال إن "آلية المنصة الإلكترونية واردة ولكنها صعبة التطبيق، لأنها تحتاج إلى شبكة إنترنت قوية من أجل إيصال المعلومات الدقيقة للطلبة، وهي عملية شبه مستحيلة".

وأوضح "أن خطة وزارة التربية تتماشى مع شروط وزارة الصحة والبيئة بالتباعد الاجتماعي واتباع طرق الوقاية بأن لا يتجاوز عدد الطلاب في الصف الدراسي الواحد عن 15 طالبا كحد أقصى لجميع المدارس الحكومية والأهلية".

ولم تحدد السلطات العراقية بعد موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد الذي جرت العادة على أن يبدأ بمنتصف شهر سبتمبر من كل عام.