تشيلي تعلن خطة مساعدات بملياري دولار لتعزيز الوظائف

قال رئيس تشيلي سباستيان بينيرا اليوم الأحد، في كلمة متلفزة إن الحكومة ستدعم توفير وظائف جديدة وكذلك السماح للشركات بإعادة تعيين موظفين.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة ستدفع 50 بالمئة من أجور الوظائف الجديدة، بحد أقصى 250 ألف بيزو (320 دولارا) في الشهر.



وأوضح أن مساعدات الوظائف الجديدة بالنسبة للمرأة ستبلغ 60 بالمئة لتصل إلى 270 ألف بيزو في الشهر.



وذكر أن المساعدات ستكون قاصرة على الشركات التي تزيد من عدد موظفيها مقارنة بمستوى يوليو الماضي.



وأشار إلى أن الحكومة سوف تغطي 160 ألف بيزو من أجور العاملين الذين تتم إعادة تعيينهم أو كانت عقودهم معلقة.



وكشف بينيرا أن التكلفة الإجمالية للبرنامج ستبلغ حوالي ملياري دولار، بهدف توفير نحو مليون وظيفة.



كما ستعلن الحكومة عن تمديد برنامج الطوارئ للدخل لمدة شهرين.