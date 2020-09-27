شهدت شوارع القاهرة والجيزة كثافات مرورية متحركة على معظم المحاور المرورية، بينما كانت هناك سيولة مرورية صباح اليوم الأحد في المحافظات.

وظهرت بعض بعض الكثافات عند منطقة الكونيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية للمنيب، كما شهد أعلى الأوتوستراد المتجه لمنزل المعادي بعض الأحجام المرورية، وأعلى دائري السلام والمرج الجديد.

كما شهد محور 26 يوليو من الشيخ زايد إلى ميدان لبنان بعض الأحجام، وظهرت كثافات أيضا عند منزل كوبري فيصل من شارع السودان أمام مترو الجامعة.

كما ظهرت بعض الكثافات عند محور جوزيف تيتو بسبب إنشاء كوبري سيارات، وأيضا كثافات مرورية بمحور النصر بسبب كسر ماسورة مياه.