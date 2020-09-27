أعرب الطفل فارس حجازي، ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، عن أمنيته في لقاء الفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه يعجب بطريقة تمثيله وظهوره على الشاشة.

وعن تفاصيل الحادث، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن الحادث وقع عام 2013 عندما كان يبلغ من العمر تسع سنوات، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 17 عامًا الآن.

وأضاف أنه كان متوجهًا لتلبية طلبات السكان في غياب والده، متابعًا: «حصلت على النقود وتوجهت إلى الكشك، وصاحب الكشك أخبرني بالانتظار جانبًا لأن موكب الوزير سيمر».

وتابع ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم: «حدث انفجار ولم أشعر بنفسي إلا وأنا موجود في المستشفى»، مشيرًا إلى أنه فقد أصابعه باستثناء واحدًا فقط.

وتعرض الطفل فارس لبتر في القدم، إثر إصابته في عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة في مدينة نصر، مطلع سبتمبر 2013، وذلك أثناء انتقاله لمقر الوزارة في سط البلد.