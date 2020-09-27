وفاة وزير الاقتصاد الألماني الأسبق فولفجانج كلمنت

• والوزير الحالي يصفه بالوطني العظيم

توفى، صباح اليوم الأحد، وزير الاقتصاد الألماني الأسبق فولفجانج كلمنت عن عمر يناهز 80 عاما وسط أفراد أسرته في مدينة بون غربي ألمانيا، وذلك بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووصف وزير الاقصاد الألماني الحالي بيتر ألتماير، اليوم، كلمنت بأنه "وطني عظيم"، وكتب على حسابه على "تويتر" أن ما كان يهم كلمنت ليس الأيديولوجية، وإنما أماكن العمل والأشخاص أنفسهم.

وأضاف ألتماير أن كلمنت أسهم في إنجاح إصلاحات ضرورية عندما كان وزيرا للاقتصاد.

يشار إلى أن كلمنت تولى وزارة الاقتصاد في الفترة بين عامي 2002 و2005 في مجلس وزراء المستشار الألماني السابق جرهارد شرودر، وكان يشغل قبل ذلك منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

يذكر أن صحيفة "نويه فيستليشه" الألمانية المحلية هي أول ما أوردت نبأ الوفاة.