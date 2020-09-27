وزير الأوقاف: افتتاح ما يزيد عن 270 مسجدا خلال شهر سبتمبر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «عدد المساجد التي تم افتتاحها، خلال شهر سبتمبر، من افتتاح أو إحلال وتجديد، لن يحدث وربما لم يحدث في الدول المحيطة»، لافتًا إلى افتتاح ما يزيد عن 270 مسجدًا، خلال الشهر الجاري.



وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أن الوزارة ستفتتح 27 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، قائلًا إن مصر تصدرت ملف عمارة المساجد خلال ست سنوات عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار إلى أن العبرة في إنشاء المساجد هي حاجة الناس وليس الاستفزاز من التصريحات المعادية، مؤكدًا: «لن نبني فوق الحاجة ولن نقصر عند الحاجة»، وفقًا لتعبيره.



وذكر وزير الأوقاف أن الوزارة تستثمر في الدعاة والأئمة كما تبني المساجد، باعتباره أمرًا في غاية الأهمية، متابعًا أن الوزارة تعد الدعاة بتوجيه الرئيس في مجالات علم النفس والاجتماع والحضارة والإلمام بالتاريخ، إضافة للعلوم الدينية.



ولفت إلى أن السيسي وجه بدعمهم وتوجيههم في البحث العلمي، مستطردًا أن الوزارة تمنح مكافأة تميز لكل من يحصل على درجة علمية أعلى لجميع العاملين بالأوقاف.