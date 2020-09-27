اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني تعقد غدا اجتماعها الـ16

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عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال - إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) غد الاثنين، بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، الاجتماع الـ16 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناقش اللجنة عدداً من البنود، على رأسها: بند "متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني".

كما سيتم استعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تطوير وتفعيل وإطلاق البث التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد للجنة، وكذلك سيتم دراسة المسودة الأولية لاتفاقية التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي العالمية (Facebook- Instagram- LinkedIn).

وسيمثل الأمانة العامة في الاجتماع السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وسيشارك في الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة توصياتها بخصوص بنود جدول الأعمال ليتم رفعها بعد ذلك إلى اجتماعي الدورة العادية (95) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية (13) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمزمع عقدهما قبل نهاية العام الحالي.