«مستقبل وطن» البحر الأحمر تجتمع لدراسة آلية التواصل مع المواطنين

عقدت أمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، مساء اليوم، بقيادة عبد الرازق حسن امين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالمحافظة اجتماع تنظيمي لدراسة الية زيادة التواصل الاجتماعي بين الحزب والمواطنين، والوقوف علي مدي التواصل مع المجتمع وذلك بحضور عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة.

وجه عبد الرازق حسن امين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالمحافظة التحية لاعضاء هيئة المكتب علي دورهم الكبير مؤكدا علي دقه اختياراته لتتوافق مع المهام الموكله إلى أمانه المتابعه والتواصل الاجتماعي مقدماََ التهنئة لاعضاء الحزب علي النجاحات التي تحققت في انتخابات الشيوخ المنقضية واكتساح مرشحي التحالف الوطني للانتخابات بالمحافظة.

وأكد عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة علي أعضاء الأمانة ببذل قصارى جهدهم لرفعة ونهضة الوطن تزامنا مع استراتيجية دعم الحزب لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة بكافة مؤسساتها مستعرضا اختصاصات أمانةالمتابعه والتواصل الاجتماعي، مشيداََ بدور الامانة تحت قيادة رشيدة للمستشار عبد الرازق حسن امين الأمانة بالمحافظة.

وقالت هبة بلال مساعد أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالمحافظة، إن الحزب سوف يقوم بحل مشكلات المواطنين سواء مشكلات خاصة او مشكلات عامة بالتعاون مع نواب الحزب للشيوخ ومن ثم النواب حال نجاحهم باذن الله مؤكدة علي ان دور الحزب هو مساعدة المواطنين للوصول إلى المسؤلين التنفيذيين من أجل حل مشاكلهم.

وأكدت الدكتورة ريهام يحيي مساعد امين المتابعة والتواصل، أن الحزب يسعى لخلق مجتمع سياسى جديد والوقوف بقدم ثابته لاستمرار خطوات التنمية والتي تسعي اليها دولتنا العريقة مشيرتاََ الي أن الأمانة أعدت خطة شاملة لدعم مرشحي التحالف في انتخابات النواب.