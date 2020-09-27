قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز له الحق في التدخل بشأن الإعلان المضلل للعقارات، وذلك فيما يتعلق بالمواصفات والصور الوهمية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الجهاز يتدخل أيضًا حال مخالفة الشركة العقارية لموعد الاستلام، فضلًا عن التدخل حال تحديد المطور العقاري لنسبة ربح عند تصرف صاحب الوحدة فيها.

وأشار إلى حبس صاحب مشروع ومديره وتوقيع غرامة مالية عليهما للتأخر في تسليم الوحدات، فضلًا عن اتخاذ الإجراء القانوني تجاه مالك وحدة طلب 30 ألف جنيه مصاريف تنازل.

ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز ينظم عملية المشاركة في الملكية العقارية أو الوقت «تايم شير».