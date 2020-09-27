 خبير أورام يشير إلى كيفية التنبؤ بالسرطان بمعاينة الأظافر - بوابة الشروق
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خبير أورام يشير إلى كيفية التنبؤ بالسرطان بمعاينة الأظافر

رويترز
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 6:17 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 6:17 ص

أشار طبيب الأورام الروسي ميخائيل مياسنيكان، إلى كيفية التنبؤ بالإصابة بالسرطان بمعاينة الأظافر.

وأشار إلى أنه يمكن تحديد وجود الأورام الخبيثة بواسطة علامات مهمة بينها خطوط بألوان مختلفة في منطقة سرير الظفر تتراوح بين البني والأسود وتكون منفردة أو متفرقة، أو تشغل الأظافر بأكملها.

ونصح الطبيب بمراقبة ظهور التشققات أو تكسر الأظافر ووجود علامات نزف دموي تحت الظفر ومراجعة الطبيب فورا حال ظهور هذه العلامات.

وإذا لم يسفر علاج الفطريات أو الآفات المعدية في صفيحة الظفر عن نتائج جيدة بعد فترة طويلة، يجب عندها التوجه إلى طبيب الأورام.

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