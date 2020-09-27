هل تساءلت يومًا أين يقع أعلى نصب تذكاري في العالم؟ في مصر، وبالتحديد في عروس البحر الأبيض المتوسط، الإسكندرية، يقف "عمود السواري" بارتفاع يصل إلى حوالي 27 متراً، ما يجعله أعلى نصب تذكاري في العالم، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ووفقا لما جاء في تقرير على "سي إن إن" بالعربية، يعد عمود السواري أحد أشهر المعالم الأثرية في الإسكندرية، ويبرز بين الآثار القائمة فوق تل باب سدرة، في بهو معبد "السرابيوم"، بحسب موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

ويتألف جسم العمود، والمصنوع من حجر الجرانيت الأحمر، من قطعة أسطوانية طولها 20.75 متر، وقطرها عند القاعدة 2.70 متر وعند التاج 2.30 متر، ويبلغ الارتفاع الكلي للعمود بما فيه القاعدة حوالي 26.85 متراً، وفقاً لموقع محافظة الإسكندرية.

وجدير بالذكر أن "عمود السواري" عرف خطأً منذ الحروب الصليبية باسم عمود "بومبي"، ويرجع هذا الخطأ إلى أن الأوربيين ظنوا أن رأس القائد الروماني بومبي، الذي هرب إلى مصر فراراً من يوليوس قيصر وقتله المصريون، قد وضع في جرة جنائزية ثمينة فوق تاج العمود، الذي عرف أيضاً باسم "عمود ثيودوسيان" في العصر البيزنطي.

أما عن تسميته الحالية، "عمود السواري"، فتعود إلى العصر العربي، إذ يعتقد أنها جاءت نتيجة ارتفاعه الشاهق بين 400 عمود آخر والتي تشبه صواري السفن، ولذلك أطلق عليه العرب "عامود الصواري"، وأصبح فيما بعد "السواري"، وفقاً لموقع محافظة الإسكندرية.

ومن المرجح أن سكان الإسكندرية أقاموا هذا العمود تخليداً لذكرى الإمبراطور الروماني "دقلديانوس"، بعد أن جاء إلى مصر خلال النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي، وأخمد الثورة التي أشعلها القائد الروماني "دوميتيانوس"، الملقب بأخيل، في الإسكندرية، وأعاد الهدوء والاستقرار والرخاء إلى المدينة.

ويحكي زياد مرسي، وهو باحث أثري مصري، عن زيارته إلى "عمود السواري"، لموقع "CNN" بالعربية، ويقول إنه مر زمن طويل منذ زيارته الأخيرة لمنطقة عمود السواري، لذلك قرر مع صديقه عمل جولة لزياة الموقع الأثري في يوليو هذا العام.

ويوضح مرسي أنه تتوفر العديد من وسائل المواصلات التي تتيح للزوار الوصول للموقع، إذ يمكن الوصول عن طريق سيارة أجرة، أو عن طريق "الميكروباص" من منطقة المنشية، أو يمكن استخدام الترام من ميدان "سانت جيني" للوصول إلى منطقة العمود بحي كرموز غرب الإسكندرية.

ويقول مرسي، الذي حرص على توثيق العمود من عدة زوايا مختلفة: "لن يتوقع الزائر مدى ضخامة وروعة العمود إلا بعد الوقوف بجانبه".

ويرى مرسي أن أهم ما يميز عمود السواري هو دقة نحته، سواء البدن الأسطواني من القطعة الواحدة، أو التاج من الزخارف، أو القاعدة الضخمة التي تحمل نقشاً باللغة اليونانية يحتوي على الإهداء الخاص بالعمود للإمباطور "دقلديانوس".

وينصح مرسي الراغبين بزيارة منطقة "عمود السواري" بالقراءة عن تاريخه قبل الزيارة، أو اصطحاب أحد المرشدين السياحيين للمكان.

كما يشير مرسي إلى أن زيارة منطقة "عمود السواري" قد تكون مرهقة بعض الشئ نسبةً لطبيعة تضاريس الموقع التي تطلب بعض اللياقة البدنية.