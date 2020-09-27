التعليم: بدء امتحانات طلاب الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من امتحان الدور الأول

أدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، الامتحان في مادة اللغة العربية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له اليوم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد أحقيتهم فى أداء امتحان الدور الثانى (222) طالبا/طالبة،

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع.ث بنات التابعة لادارة العجوزة التعليمية ) لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.

وتم العثور أثناء أداء امتحان اللغة العربية على هاتف محمول بحوزة الطالبة (أ.م) بعد بداية الامتحان بنصف ساعة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وإحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.