نجاة فتاة أسترالية بعد إزالة ورم في «المنطقة المحظورة» بالدماغ

تلقت ميلي لوكاس، 13 عامًا، أنباء صادمة في أبريل الماضي، بأن مرض السرطان قد عاد لها للمرة الثالثة، بعد أن قضى الدكتور تشارلي تيو على 98% من الورم، في جذع دماغها بعد تدخل جراحي لإنقاذ حياتها في سيدني في يونيو 2019.

سافرت ميلي ووالدها جرانت لوكاس، مؤخرًا من مدينة بيرث إلى سيدني الأسترالية، حتى يتمكن الدكتور تشارلي تيو من إجراء عملية جراحية استغرقت 8 ساعات في أبريل، بعد أن رفض الأطباء في أستراليا الغربية، إجراء عملية الاستئصال وسط مخاوف من تعرضها للشلل أو حتى الموت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد ذلك سافرت ميلي إلى ألمانيا، وخضعت لعملية جراحية يوم الاثنين الماضي، وتم القضاء على 2% من الورم المتبقي لتصبح خالية من السرطان تمامًا، فيما لا تزال باقية في وحدة العناية المركزة.

وتصدرت قصة ميلي عناوين الصحف العام الماضي بعد أن جمع أفراد أسرتها وأصدقاؤها أكثر من 170 ألف دولار للمساعدة في دفع تكاليف العملية المنقذة للحياة.

بدت قصة ميلي أكثر تعقيدًا عندما رفض العديد من الأطباء إجراء العملية، وقالوا لها إن لديها 12 أسبوعًا فقط للعيش، حيث كان الورم يقع في منطقة خطرة جدا تعرف بـ"المنطقة المحظورة في الدماغ".

وعرض الدكتور تيو إجراء العملية، التي تمكن من خلالها من إزالة 98%، من الورم بنجاح قبل أن تسافر إلى ألمانيا للتخلص من نسبة 2% المتبقية.

وشُخصت شقيقة ميلي الكبرى تيس، بورم في المخ أيضا، لكنها حصلت منذ ذلك الحين على العلاج الكامل، بينما خضعت والدتها التي لديها تاريخ عائلي من السرطان، لاستئصال ثدييها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في عام 2016.