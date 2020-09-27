وزير الصحة الأردني: نحن أمام مفترق طرق

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر أن العدد المسجل اليوم لإصابات فيروس كورونا كبير جدا، وأنه تم توجيه فرق التقصي الوبائي لمتابعة المخالطين.

وبيّن جابر في حديث متلفز أن "ازدياد الإصابات يعني أن نسبة المخالطة لم تنقص، فيما نسبة العدوى بقيت ثابتة وهي بحدود 1 إلى 2%، أي أن كل مواطن ينقل العدوى إلى اثنين أو ثلاث أشخاص".

ولفت إلى أنه "بالرغم من وجود شبكات من التتبع الإلكتروني لإصابات كورونا، إلا أن الانفتاح الاقتصادي الكامل كان إحدى نتائجه هذا الارتفاع الكبير في الإصابات وذلك مثل باقي الدول".

وأضاف أن "البرتوكولات الصحية تراجع من لجنة الأوبئة وخبراء في وزارة الصحة والخدمات، وأن التوصيات تقر بشكل جماعي، حيث سننظر إلى العزل المنزلي لأن قدرتنا على العزل المؤسسي قلت".

وقال: "نظامنا الصحي قادر على التعامل، لكن نأمل أن الإصابات لا تفوق قدراتنا، واحتياجاتنا من ألبسة الوقاية المتوفرة والحكومة لم تقصر في ذلك".

وسجل الأردن اليوم السبت أعلى حصيلة في الإصابات والوفيات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد في مارس الماضي، حيث أعلن عن 850 إصابة، و4 حالات وفاة.