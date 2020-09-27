تشعر الأمهات بالكثير من القلق حول كيفية العناية بالطفل على أفضل وجه، خاصة بعد الخروج من المستشفى بعد الولادة، حيث ينتظرها تغيير الحفاضات ومعرفة الوقت المناسب لإطعام الصغير.

لذلك، نشر موقع "كارنيجي فور كيدز" مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد الأم على رعاية الطفل بمفردها عقب الخروج من المستشفى بعد عملية الولادة.

• كم مرة تطعمين طفلك؟

يجب إرضاع المولود الجديد لمدة 6 أشهر على الأقل، سواء عن طريق حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي، كل 3 ساعات من أجل نموه الأمثل، وذلك وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

• الطريقة الصحيحة للنوم

يجب الحرص على أن ينام الطفل حديث الولادة على ظهره دون أي ألعاب أو أغطية فراش فضفاضة أو بطانيات قريبة، وعادة ما ينام المولود الجديد لمدة 16 إلى 17 ساعة يوميًا، لذلك يجب التأكد من أنه يكمل ساعات نومه كل يوم.

• كيف يستحم الطفل؟

يجب أن يستحم الطفل بإسفنجة كل يوم، حيث يتم تمريرها عادة حول الفم والرقبة ومنطقة الحفاض، ولكن يحتاج المواليد الجدد إلى الاستحمام مرتين في الأسبوع فقط، وذلك لأن الاستحمام أكثر من ذلك يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد.

• طريقة التواصل مع المولود الجديد؟

تعتبر الطريقة الأسهل والأفضل للتواصل مع المولود الجديد هي من خلال ملامسة الجلد للجلد؛ لذلك يجب ضمهم في حضن الأب والأم للتواصل معهم والشعور بهم.

• طلب المساعدة إذا لزم الأمر

تصاب واحدة من كل 9 أمهات باكتئاب ما بعد الولادة، لذلك يجب طلب المساعدة إذا شعرت الأم بالإرهاق أو التعب والإحباط.

• متى تقلق

يجب الذهاب إلى الطبيب فورا إذا زادت درجة حرارة الطفل عن 100.4 فهرنهايت، أو كان يبكي باستمرار، أو يتوقف عن الأكل بشكل عشوائي، أو إذا تحولت عيناها إلى اللون الأصفر أو تحول لون الجلد إلى الأبيض.