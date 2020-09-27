 بعد يوم من اعتذار مصطفى أديب.. مقتل عنصرين من الجيش اللبناني في هجوم إرهابي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد يوم من اعتذار مصطفى أديب.. مقتل عنصرين من الجيش اللبناني في هجوم إرهابي


نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 9:38 ص

أعلن الجيش اللبناني، مقتل اثنين من عناصره في هجوم إرهابي على نقطة عسكرية في "محلة عرمان-المنية"، وفق بيان للجيش نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأحد.

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية، تعرضت النقطة العسكرية لهجوم إرهابي ما دفع العناصر للرد على مصدر النيران بالمثل، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى مصرع أحد المهاجمين، في حين فر بقية الإرهابيين إلى منطقة مجهولة، وفقا للوكالة.

وذكر بيان الجيش أنه يلاحق الإرهابيين لتحديد مكانهم، وأكد أن الكشف عن ملابسات الحادثة جار.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن تشكيل الحكومة ما يجعل المستقبل مجهولا بالنسبة لهذا البلد.


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