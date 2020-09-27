البنك الدولي يناقش الصمود أمام كورونا في اجتماعات أكتوبر المقبل

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيعقدان الاجتماعات السنوية لأول مرة عبر الإنترنت في الشهر المقبل، ويدور محور هذه الاجتماعات حول: "ما يتطلبه تحقيق تعاف قادر على الصمود"؛ بسبب جائحة كورونا.

وقال: "بالإضافة إلى مناقشاتنا الرسمية مع المحافظين، سنناقش خلال الأسبوع أيضا قضايا رأس المال البشري والمناخ والتنمية الرقمية والخطوات الإضافية بشأن الديون لإتاحة الموارد لتلك الأولويات. ومع مواجهة البلدان تحديات متعددة لتحقيق تعاف مستدام وقادر على الصمود من الأزمة الاقتصادية التي أثارها تفشي فيروس كورونا، فإننا نركز على العمل على نطاق واسع من أجل إحداث تأثير فعال. ويشمل ذلك مواصلة تحويل الموارد إلى المجالات ذات الأولوية، ووضع المعرفة ذات الجودة العالية في صميم عملياتنا، وإيجاد طرق جديدة للابتكار وتحقيق نتائج أفضل".

وتابع: "في ظل ظروف صعبة، علينا أن نركز على ما يمكننا القيام به، وعلى الإجراءات التي يمكن أن نتخذها للخروج من هذه الجائحة والوصول إلى بر الأمان. وهناك عقبات هائلة كثيرة أمامنا، ولكن ينبغي لنا أن نتحلى في هذه الاجتماعات بالروح الإيجابية والطاقة والابتكار للمساعدة في مواجهة هذه التحديات".