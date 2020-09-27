الجيش الوطني الليبي يعلن دخول مقاتلات جديدة حيز الخدمة

أعلن الناطق باسم "الجيش الليبي" أحمد المسماري، الأحد، أن القوات الجوية الليبية تنهي أعمال الصيانة لطائرات "ميج 23"، سرب القاذفات "بي.إن" وتعلن دخولها للخدمة وجاهزيتها لتنفيذ المهام القتالية.

ويسيطر "الجيش الوطني الليبي: الذي يقوده المشير خليفة حفتر على معظم القواعد الجوية الليبية الممتدة فى الشرق الليبي، بينما تسيطر حكومة الوفاق الوطني الليبي على ثلاث قواعد جوية هى الكلية الجوية مصراتة وقاعدة معيتيقة والوطية بالعاصمة الليبية طرابلس، وهي القاعدة التى كان يسيطر عليها "الجيش الليبي" حتى مايو الماضي عندما انسحب منها، وسيطرت عليها حكومة الوفاق الوطني، بحسب "روسيا اليوم" الإخباري.

ويتكون ما تبقى من الأسطول الجوي الليبي، الذي دمر الكثير منه عقب أحداث فبراير من طائرات روسية سوخوي وميج فضلا عن أربع طائرات من طراز ميراج 200، دمرت ثلاث منها.