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نعى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي علي حبيش، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وكتب المجمع، عبر صفحته على "فيسبوك" منشورا قال فيه: "ينعي مجمع اللغة العربية الدكتور علي علي حبيش، عضو المجمع، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 84 عامًا، داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وعوّض الله أمتنا خيرًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولد الدكتور علي حبيش فى ديسمبر عام 1936 بمركز المحلة الكبرى في الغربية، وحصل على بكالوريوس العلوم في عام 1960 من جامعة القاهرة، ثم ماجستير علوم الكيمياء في عام 1965 من جامعة القاهرة.

كان حبيش يعمل أستاذا متفرغا بالمركز القومي للبحوث شعبة الصناعات النسيجية، ورائدا وعالما في مجال الصناعات النسيجية وتطويرها في مصر والشرق الأوسط.

• حياته العملية

تدرج العالم الدكتور حبيش في العديد من الوظائف العلمية بمجال البحث العلمي، حيث ترأس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في عام 1992، وشغل منصب نقيب العلميين في 1994، وعضو المجلس العلمي الأفريقي التابع لمنظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا 1994، تولى منصب رئيس أكاديمية البحث العلمى من 1992، ثم شغل منصب نقيب العلميين، ثم عضوا لمجلس الشورى في عام 2012.

وحصل حبيش على العديد من الجوائز والأوسمة منها:

1- جائزة "كوامي نكروما" العلمية في أديس أبابا.

2- كرمته القمة الأفريقية بأديس أبابا بجائزة قدرها 100 ألف دولار نتيجة إسهامه في مجال العلوم والتكنولوجيا.

3- نشر له أكثر من 580 بحثا في مجلات علمية عالمية متخصصة.

4- صاحب 13 براءة اختراع.

5- قام بدور الباحث الرئيسي في 20 مشروعا قوميًا، و10 مشروعات بحثية ممولة من دول أجنبية.

6- الإشراف على 105 رسائل ماجستير ودكتوراه، وعضو لجنة التقييم والحكم لأكثر من 150 رسالة.

7- فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية عام 1972.

8- جائزة المركز القومي للبحوث في الكيمياء عام 1982.

9- جائزة الإنتاج على مستوى الجمهورية عام 1985، ومرة اخرى في عام 1990.

10- جائزة منظمة شبكة العالم الثالث للمراكز العلمية تريستا- إيطاليا عام 1990.

11- جائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية عام 1995.

12- الدكتوراه الفخرية من جامعة ليبرس بجمهورية التشيك عام 1995.

13- جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2004.

14- جائزة التميز في الإنتاج العلمي وزارة التعليم والبنك الدولي للمعلومات 2007.

15- وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1974.

16- وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 1983.

17- وسام جامعة ليبرس من جمهورية التشيك عام 1995.

18- حصل على السجل البلاتيني للمركز الأمريكي للسيرة الذاتية عام 1997.

19- درجة الدكتوراة من الهند 1965.

20- صاحب 9 براءات اختراع فى التحويرات الكيميائية للقطن وطرق صباغته وطباعته.

21- له أكثر من 400 بحث علمي، أغلبها لإنتاج مواد جديدة صديقة للبيئة بالألياف النسيجية.

22- كرمّه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم.

23- اختاره المعهد الأمريكى للسيرة الذاتية ضمن 500 قيادة مؤثرة فى القرن العشرين.