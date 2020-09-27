 ياسمين فؤاد: المشروعات الجديدة أصبحت لا تعتمد على مراعاة الاشتراطات البيئية فقط - بوابة الشروق
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ياسمين فؤاد: المشروعات الجديدة أصبحت لا تعتمد على مراعاة الاشتراطات البيئية فقط

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
هديل هلال
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 11:39 م

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المفاهيم بدأت أن تتغير في مصر منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن المشاريع الجديدة أصبحت لا تعتمد على مراعاة الاشتراطات البيئية فقط.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أن الموضوع الآن يقوم على محورين؛ الأول الحد من التلوث، والآخر هو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، مؤكدة أن البيئة ليست معرقلًا للتنمية.

ولفتت إلى أن الوزارة تقيس كمية المياه والطاقة المستخدمة في المشروع واستهلاك الوقود، متابعة: «كلنا نحتاج للطبيعية، ونعود للتصالح مع البيئة من أجل تحقيق التوافق البيئي».

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تستهدف إحداث توافق بيئي للمشكلات الحالية، مضيفة: «لا أريد أن تكون حقيبة الوزارة بها مشروعات كبيرة، ولكن الأهم مراعاة الأبعاد البيئية والاستخدام الرشيد للموارد».

وذكرت أن الوزارة تتعاون مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، منذ ستة أشهر لوضع معايير بيئية لكل مشاريع الدولة، معقبة: «وصلنا لمرحلة من القناعة والاهتمام بدفعة من القيادة السياسية».

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