الطيران المدني الكويتي: التشغيل التجاري لمطار الكويت مع 9 دول فقط حتى الآن

كشف مقرر اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي المتحدث باسم الإدارة العامة لهيئة الطيران المدني الكويتية، المهندس سعد العتيبي، عن أن التشغيل التجاري حاليا من وإلى مطار الكويت الدولي، يقتصر على 9 دول فقط، مشيرا إلى أن الدول التسع هي الإمارات، قطر، البحرين، تركيا، باكستان، بريطانيا، ألمانيا، هولندا وإثيوبيا.

وأوضح العتيبي -في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن عدد المسافرين والرحلات التجارية منذ بدء الخطة التشغيلية بالمطار في 1 أغسطس الماضي، وحتى 23 سبتمبر الجاري، بلغ 197 ألفا و4 مسافرين على متن 2414 رحلة جوية.. موضحا أن عدد المغادرين بلغ 132 ألفا و627 راكبا على متن 1210 رحلات، في حين بلغ عدد القادمين 64 ألفا و377 راكبا عبر 1204 رحلات.

وأشار إلى أن قائمة الدول المحظورة، جاءت بناء على مراجعة السلطات الصحية الكويتية لتطورات الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي يتم مراجعتها كل 10 أيام، موضحا أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد بجلسته في 14 سبتمبر الجاري، إضافة كل من اليمن، الأرجنتين، وفرنسا إلى قائمة الدول الممنوع دخول الركاب منها إلى الكويت، كما تم رفع اسم سنغافورة من الدول الممنوعة، لتضم القائمة 34 دولة.