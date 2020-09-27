ميركل تعتزم وضع مسارات لمضمون العمل للأشهر القادمة

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تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التشاور مع أعضاء مجلس وزرائها المنتمين لحزبها المسيحي الديمقراطي، وكذلك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رالف برينكهاوس، بشأن استراتيجية عمل فضلا عن وضع مسارات مهمة لمضمون العمل للأشهر القادمة.

وقال برينكهاوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الأمن الداخلي وما يشمله من قوانين أمنية مهمة سيكون له دور مهم خلال المشاورات، وأضاف: "يساورني قلق بشأن تزايد الاستعداد للعنف في نطاق التطرف اليميني".

وكتب الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي باول تسيمايك مساء أمس السبت على حسابه على "تويتر": "في ظل مكافحة التطرف السياسي تحتاج المؤسسات الأمنية لصلاحيات مناسبة للعصر".

وإلى جانب الأمن الداخلي، من المقرر أن تتطرق المشاورات لبحث استراتيجية للدفاع السيبراني وكذلك الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق شبكة الاتصالات فائقة السرعة من الجيل الخامس "جي5".

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، دعت ميركل كل من وزير الاقتصاد بيتر ألتماير ووزير الصحة ينس شبان ووزيرة الزراعة يوليا كلوكنر ووزيرة التعليم أنيا كارليتسيك ووزيرة الدفاع أنيجرت كرامب-كارنباور، والتي ترأس أيضا الحزب المسيحي الديمقراطي، ومسؤولين آخرين من الحزب، فضلا عن رئيس ديوان المستشارية هلجه براون.