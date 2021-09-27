التعليم العالي: بدء الدراسة بالمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً ببدء الدراسة بالمعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى والتابع لمؤسـسة مراد للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2021-2022.

وينص القرار على أن يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة مـن لجنة قطاع المعاهد التجارية بنظام الساعات المعتمدة (2+2).

واستند القرار إلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصـة المنعقد بتاريخ 13 يوليو 2021 بإلزام جميع المعاهد التكنولوجية الخاصة الجديدة نظام الدراسـة بها (2+2) بتطبيق شرط حصول الطالب على تقدير عام جيد علـى الأقـل كشرط أساسى للانتقال من المرحلة الأولى بعد الحصول على الدبلوم لاسـتكمال الدراسة للمرحلة الثانية للحصول على البكالوريوس/ الليسانس.

كما استند القرار إلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية علـى الخطة الدراسـية بجلستها بتاريخ 5-8-2021 وعلى تقرير اللجنة العلمية بتاريخ 15 يوليو 2021 بالتوصية بالموافقة علـى بدء الدراسة بالمعهد فى العام الدراسى 2021-2022، وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها التى عقدت بتاريخ 17 أغسطس 2021 بالموافقة على بدء الدراسة فى 2021-2022؛ وعلى قرار رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبـات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بالتفويض فى 14 سبتمبر 2021 بالموافقة على بدء الدراسة مع الالتزام بتعيين العميد وعدد ثلاثة أعضاء هيئة تدريس (دكاترة) كشرط أساسى قبل بدء الدراسة للعـام الدراسى 2021-2022.