لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، عند تحطم طائرة صغيرة في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "ستفرج إدارة الطيران الفيدرالية عن رقم الطائرة بعد أن يتحقق المحققون من ذلك في موقع الحادث".

وأضاف البيان "ستحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث. ستكون الإدارة مسؤولة عن التحقيق وسيقدم تحديثات إضافية".

وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد تحمل نيك فليتشر، 38 عاما؛ مايكل تابهاوس، 36 عاما؛ وويسلي فارلي، 39 عامًا، وتحطمت في حوالي الساعة 11 صباحًا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فاييت في فايتفيل.

وكان الضحايا الثلاثة من منطقة تشيسابيك المجاورة بولاية فيرجينيا.