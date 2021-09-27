جامعة الإسكندرية تساهم في نشر 64 بحثا جديدا بمجلات سكوبس العالمية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا بنشر 64 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة سكوبس‏ العالمية.

وقال قنصوة، إن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولي كان جيدًا "64 بحثا"، وكان توزيع التخصصات كالتالي: في مجال العلوم الأساسية (29.2%)، وشملت كلا من الكيمياء (6.7%)، وعلوم الحاسب (6.7%)، الفيزياء والفلك (5.8%)، والكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (5.8%)، وعلوم البيئة (4.2%)، ويلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (20%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (10%)، فالهندسة (10%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (5.8%)، فعلوم المواد (5.8%).

وأضاف المحافظ، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولي واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (20 بحثا)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (13 بحثا)، فالمملكة المتحدة (7 أبحاث)، فأستراليا والصين وألمانيا والهند وإيطاليا وعمان (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الملك سعود، والمركز القومي للبحوث، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة الفيوم وغيرهم من الجامعات.

ومن جانبه، هنأ د. قنصوة، الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة في المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.



