الحزب الشيوعي الروسي يرفع دعوى قضائية رفضا لنتائج التصويت الإلكتروني في انتخابات البرلمان

أقام الحزب الشيوعي في روسيا أول دعوى قضائية رفضا لنتائج التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية التي شابتها مزاعم بحدوث تزوير جماعي.

ويطالب مرشح الحزب الشيوعي ميخائيل لوبانوف في الدعوى التي رفعها أمام محكمة بالعاصمة الروسية اليوم الإثنين، بإلغاء بطاقات الاقتراع الإلكترونية في دائرته الانتخابية في موسكو، حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس.

وكان زعيم الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف قد أعلن في وقت سابق أن جميع مرشحي الحزب الخمسة عشر في موسكو يعتزمون رفع دعوى قضائية.

وفي العديد من المناطق الروسية بما في ذلك العاصمة موسكو، تمكن المواطنون من التصويت عبر الإنترنت لأول مرة في انتخابات مجلس الدوما(الغرفة السفلي في الجمعية الاتحادية الروسية "البرلمان".

وتشكك المعارضة الروسية في حدوث تزوير، وذلك بعد تأثير نتائج التصويت الإلكتروني، التي ظهرت في وقت متأخر نوعًا ما، على النتيجة النهائية لصالح حزب روسيا الموحدة الحاكم الموالي للكرملين.

وفقد الحزب الشيوعي، الذي حل ثانيا في الانتخابات، العديد من الدوائر الانتخابية في موسكو بعد ظهور نتيجة فرز الأصوات عبر الإنترنت.

وقد استجاب مئات الأشخاص مرتين بالفعل لدعوات الحزب للخروج إلى الشوارع احتجاجا على تزوير الانتخابات.

ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن تنجح هذه الدعاوى القضائية. وقد أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات مطلع الأسبوع أعرب فيها عن رفضه الاتهامات بحدوث تزوير في الانتخابات.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن حزب روسيا الموحدة الحاكم، الذي يدعم بوتين، فاز في الانتخابات بنسبة 8ر49 في المئة، في حين حل الحزب الشيوعي في المركز الثاني بنسبة 9ر18 في المئة.





