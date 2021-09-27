رئيس الهيئة الهندسية: المشروعات التنموية الجديدة شريان يربط سيناء بباقي المحافظات

أكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، اليوم الاثنين، أن الدولة تفتتح عددا من المشروعات التنموية في مجالات الطرق والكباري والأنفاق لتكون شريانا جديدا يصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.



وقال إيهاب الفار، في كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نشهد اليوم عبورا جديدا بتدفق المياه في أرض سيناء بمشاركة أبنائها لتشهد الأرض المقدسة آفاقا جديدة من التطور والتنمية تعكس جهود الدولة في تنمية الموارد المائية على اختلاف أنواعها".



وأضاف أن الموارد المائية تعد إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية، نظرا لأهمية المياه في جميع المجالات التنموية خاصة في المجالات الزراعية والتي تستهلك النصيب الأكبر من إجمالي الموارد المائية المتاحة، الأمر الذي استدعى وضع الدولة خطة قومية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنميتها حتى عام 2037، لإيجاد حلول مستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة من المياه، مع إشراك كافة أجهزة الدولة والقطاعات المعنية في تنفيذ مشروعات تنموية لإيجاد مصادر بديلة وغير تقليدية من خلال محورين رئيسيين؛ الأول هو التوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، والآخر معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي.



وتابع: "فيما يتعلق بالمحور الأول تم تكليف الهيئة الهندسية بـ34 محطة تحلية لإنتاج مياه الشرب بإجمالي طاقة 442 مليون متر مكعب مياه سنويا، تم الانتهاء من تنفيذ 27 محطة بطاقة 356 مليون متر مكعب سنويا، بتكلفة 17 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 3 محطات بطاقة 62 مليون متر مكعب، بنسبة تنفيذ 75% في الـ3 محطات وبتكلفة 4 مليارات جنيه".



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 محطة بإجمالي طاقة 128 مليون متر مكعب سنويا، ويجرى تنفيذ محطتين بطاقة 37 مليون متر مكعب، ومن المخطط تنفيذ 4 محطات تحلية مياه بإجمالي طاقة 21 مليون متر مكعب، وجميع المحطات تم توزيعها بسيناء.



وأوضح أن مراحل تحلية مياه البحر تتمثل في المرحلة الأولى المأخذ البحري، والمرحلة الثانية المعالجة الابتدائية، والمرحلة الثالثة وهي محطة فصل الأملاح، والمرحلة الرابعة والأخيرة وهي المعالجة النهائية للمياه.



ولفت إلى أنه من المقرر اليوم افتتاح 4 محطات تحلية مياه البحر بجنوب سيناء؛ الأولي محطة رأس سدر بطاقة (30 ألف م2)، والثانية أبو زنيمة بطاقة (20 ألف م2)، إلى جانب محطتي دهب ونويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب لكل منهما.



وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المحور الثاني هو معالجة مياه الصرف، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 36 محطة معالجة للصرف الصحي والزراعي، بإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه، تم تنفيذ 27 محطة منها بالفعل بطاقة 470 مليون متر مكعب سنويا، وبتكلفة 20 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 9 محطات بطاقة 3 ملايين متر مكعب سنويا، ونسبة تنفيذها 67% بتكلفة 18 مليار جنيه.



وأضاف أن هناك 13 محطة معالجة في سيناء بإجمالي طاقة 3.1 مليار متر مكعب سنويا، بتكلفة مالية 19 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات بإجمالي طاقة 3 مليارات متر مكعب سنويا، ويجرى تنفيذ 3 محطات معالجة بإجمالي طاقة 12 مليون متر مكعب سنويا، ومن المخطط تنفيذ 3 محطات معالجة صرف بإجمالي طاقة 14 مليون متر مكعب سنويا.



وأكد اللواء إيهاب الفار أن محطة بحر البقر تعد منظومة متكاملة لمعاجلة مياه الصرف، بتكلفة 160 مليار جنيه، مؤكدا أنه يعد مبلغا ضخما جدا تخصصه دولة لمثل هذا المشروع.



وأشار إلى أن الدولة تضع هذا المبلغ الضخم لمساعدة التربة والأراضي الزراعية في سيناء لتكون جاهزة للزراعة، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة لأهالي سيناء والمحافظات المجاورة.



وأوضح أن المنظومة تتكون من 3 مراحل؛ أولها كان إنشاء وتأهيل مسار مصرف بحر البقر لإرسال المياه المنتجة منه إلى شرق القناة بتكلفة 4 مليارات جنيه، والمرحلة الثانية هي معالجة مياه المصرف بتكلفة 18 مليون جنيه، وأخيرا زراعة 476 ألف فدان باستخدام المياه المنتجة بتكلفة 138 مليار جنيه.