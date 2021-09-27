رفع المخلفات من أمام المحلات في هضبة الأهرام

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شن تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم، حملة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرفع مستوى النظافة بالشوارع بصفه دورية.

وتفقد عبدالفتاح، أعمال النظافة ورفع المخلفات من المحلات أسفل مساكن الشباب، بقطاع هضبه الأهرام، بإجمالي ١٢ محلا.

وأوضح أنه جارٍ العمل علي استكمال نظافة المنطقة ورفع المخلفات من باقي المحلات، إضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك بمدخل الضباط طريق الفيوم.

وفي نفس السياق، انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بمركز صحه كفر نصار، بنطاق حي الهرم، بالتنسيق مع مكتب الامومه والطفوله بالحي.

كما ركبت إدارة المرافق غطاء صرف صحي بمساكن الشباب بالرماية، وكذلك إصلاح ماسورة مياه بشارع محمد صلاح، من شارع المنشية بميدان الساعة.