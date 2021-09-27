وزير قطاع الأعمال: 90% من إنتاج شركة الغزل والنسيج سيذهب للقطاع الخاص لهذا السبب

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن دمج شركات الغزل والنسيج كان ضرورة ملحة بسبب الأزمات التي عانى منها هذا القطاع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ الشركة ستعمل من خلال ثلاثة خطوط، بواقع خط للملايات والفوط المنزلية، وخط للقمصان، وخط لملابس المنزل، لافتًا إلى أنّه سيتم التركيز على هذه المنتجات بنسبة 10% من الإنتاج، مقابل 90% يذهب للقطاع الخاص لاستخدامه في تصنيع ملابس جاهزة، معقّبًا: "لازم الكل يشتغل".



وأوضح أنّ الشركة شهدت نقصًا ملحوظًا في الموارد البشرية إلى جانب نقص الكفاءات، موضحًا أن عدد شركات الغزل والنسيج يبلغ 23 شركة تم دمجها في ثماني شركات، مع تسع شركات تجارة وحليج أدمجت في شركة واحد.



وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العمل والإنتاج في الفترة المقبلة، موضحًا أنّه سيتم إنشاء شركة منفصلة للتسويق والبيع، تكن تحت إدارة واحدة.



وأفاد بأنّ الدول على جاهدة لضمان استدامة الاستثمارات التي يتم ضحها، لتمكين الشركات من النهوض من أزماتها وتخطيها.



وتنفّذ وزارة قطاع الأعمال حاليًا، خططًا استثمارية ومشروعات ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير في العديد من الشركات التابعة في مختلف القطاعات، منها تجارة وحليج الأقطان، وصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وإنتاج المركبات الكهربائية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة والفنادق.