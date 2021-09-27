وفاة اثنين من جرحى حريق في مركز دراسات للحرس الثوري الإيراني

أعلنت العلاقات العامة في قوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية وفاة اثنين من الاشخاص الذين اصيبوا أمس الأحد في الحريق الذي وقع في مركز دراسات الاكتفاء الذاتي التابع للحرس غرب العاصمة طهران.

وأوضح بيان اصدره الحرس اليوم الاثنين، أن الحريق الذي وقع في أحد المخازن التابعة للمركز أسفر عن اصابة عدة اشخاص ، لكن اثنين منهما توفيا اليوم متأثرين باصابتهما، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم ترد تفاصيل عن سبب إندلاع الحريق.

ويذكر أن الحرائق والانفجارات في منشأت النفط ليست غير معتادة في إيران، وهي منتج كبير للنفط والغاز، إلا أن السلطات كانت تلقي باللائمة في تلك الحوادث التي تقع في المواقع العسكرية والنووية على عمليات التخريب. بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.