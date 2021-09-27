قال الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، إنّ المتوفى بفيروس كورونا يعتبر شهيدًا، لأنه مات مبطونا كما قال سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهى تبدأ من الحنجرة وكل عضو فى البطن سواء الكبد أو البنكرياس أو خلافه.



وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه يجب الالتزام بالإجراءات التي تم فرضها منذ ظهور وباء كورونا، منعًا للإصابة بالفيروس، سواء الحرص على التهوية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.



ودعا عبد المعز، الله عز وجل أن يصرف الوباء عن البشرية والنجاة منه، وحثّ كذلك على الاتعاظ مما هو حادث في الوقت الحالي، منعًا للإصابة بأمراض بأمراض القلوب وهى القسوة.





