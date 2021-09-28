الكويت: حالة وفاة و49 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411533 في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسببكورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 2447

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 10 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 42 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 408424 حالة.