رئيس الوزراء: نولي اهتماما خاصة بمنطقة سانت كاترين حفاظا على قدسيتها ومكانتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بمدينة سانت كاترين؛ نظرًا لما لها من قدسية في قلوب المصريين؛ لكونها المنطقة التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، صباح اليوم الاثنين، أن الدولة سعت لتعظيم الاستفادة من هذه المنطقة مع مراعاة قدسية الموقع، والحفاظ على سماته الأساسية.

وأشار إلى بدء الدولة في تنفيذ فندق جبلي بسانت كاترين، بالإضافة إلى حي سكني جديد بالزيتونة، تزامنا مع تطوير المطار.

ومن المقرر الانتهاء من تطوير سانت كاترين خلال العام المقبل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.