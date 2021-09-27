محمد بسام: لن انتقل للأهلي حاليا وسعادتي لا توصف بالمنتخب

كشف محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن عدم رحيله هذا الميركاتو إلى الأهلي وأعلن بقائه مع فريقه، فيما عبر عن سعادته البالغة بانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول لمباراة ليبيريا الودية التي ستقام الخمبيس المقبل، استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2020.

وقال محمد بسام في تصريحات تلفزيونية :«مباراة السوبر كانت دافع قوي لي، لأن أكون متواجدًا في معسكر المنتخب»، مضيفًأ :«أسعى للحصول على فرصة بالمشاركة مع المنتخب بشكل أساسي في الفترة المقبلة».

وعن حقيقة وجود مفاوضات من جانب ناديي الأهلي والزمالك: «لا توجد أي مفاوضات مع الناديين في الوقت الحالي»، مضيفًا :«بنسبة كبيرة لن أرحل عن صفوف طلائع الجيش في الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف :«إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة عبدالحميد بسيوني، تمسكوا باستمراري مع الفريق في الموسم المقبل، وأنا احترمت وجهة نظرهم، سوف أبحث عن خوض تجربة جديدة في الموسم بعد المقبل».