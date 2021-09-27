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وزير الخارجية الإيطالي: من المستحيل بالنسبة لنا الاعتراف بطالبان

د ب ا
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 11:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 11:26 ص

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه من المستحيل أن تعترف بلاده بحكومة طالبان الأفغانية.

وأضاف دي مايو -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية- أن حركة طالبان متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومن ثم فلن يتم الاعتراف بها ، لكنه أشار إلى أن الشعب الأفغاني يجب أن يحصل على دعم مالي من المجتمع الدولي.

وأوضح أنه يجب على العالم أن يجتمع لمنع تدفق اللاجئين الذي من شأنه زعزعة استقرار دول المنطقة ونشر الإرهاب في البلاد، ومر ما يقرب من 45 يوما حتى الآن منذ استيلاء طالبان على السلطة ولكن لم تعترف بها أي دولة في العالم حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه نائب وزير الإعلام والثقافة والمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه سيتم الاعتراف بطالبان قريبا لأنهم على اتصال بالأمم المتحدة.

 


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