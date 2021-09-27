المقاولون العرب: إنشاء محطة بحر البقر استغرق 23 شهرًا بجهود 7 آلاف عامل

كشف المهندس أحمد عباس عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تفاصيل إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، قائلًا إنّه تم تنفيذ مشروع محطة بحر البقر في 23 شهرًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ تحالف المقاولون العرب وأوراسكوم نفذ العديد من المشروعات القومية، منها أيضًا مترو الأنفاق.



وتابع: "نشكر ربنا لأننا جيل ربنا اختاره لهذا التوقيت وتنفيذ هذه المشروعات في ظل وجود القائد العظيم عبد الفتاح السيسي".



واستكمل: "محطة معالجة مصرف بحر البقر يقضي على المشاكل المائية في بحيرة المنزلة، ويحافظ على الثروة السمكية، ويسهم في إصلاح وتأهيل 480 ألف فدان".



وأكّد عباس، أن مصرف بحر البقر تم إعداده للزراعة وليس للصرف الزراعي، موضحًا أن المشكلة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، موضحا أنه كان يتم إلقاء الصرف الزراعي والصناعي والصحي في مصرف بحر البقر.



ولفت إلى أنّ عدد العاملين في محطة بحر البقر بلغ 7 آلاف مهندس وعامل من المقاولون العرب وأوراسكوم، وتم عمل 22 مليون ساعة، وتم إنشاء 6500 خازوق للتغلب على صعوبة التربة في مقر مشروع بحر البقر.