كومان يقترب من العودة للملاعب بعد إجراء جراحة في القلب

اقترب كينجسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من العودة إلى الملاعب من جديد، وذلك بعد نحو أسبوعين من الخضوع لعملية جراحية بسيطة في القلب، حيث شارك بشكل جزئي في تدريبات الفريق اليوم الاثنين.

وخضع الفرنسي كومان /25 عاما/ لجراحة بسبب مشكلة بسيطة في ضربات القلب، عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على برشلونة الإسباني 3 / صفر في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ورغم عودة كومان إلى التدريبات، لن يكون ضمن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني مساء الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.